Continúan los trabajos tras la explosión en Perito Moreno

Bomberos, personal de Protección Civil y equipos provinciales trabajan en la remoción de escombros del complejo de departamentos que explotó el domingo por la noche en el barrio San Antonio de Padua. El trágico hecho dejó tres personas fallecidas, más de diez heridos y viviendas con graves daños estructurales. Además, las autoridades advirtieron que todavía existe riesgo de derrumbe y durante la mañana persistían focos calientes entre los restos de las construcciones.

Mientras avanzan las pericias para determinar el origen del siniestro, las primeras hipótesis apuntan a la explosión de un tubo de gas de 45 kilos por una presunta falla en la conexión interna. También se investiga una posible fuga de gas y el sobrecalentamiento de una garrafa. Desde el Gobierno provincial confirmaron que se desplegó un amplio operativo de asistencia con Salud, Desarrollo Social, Bomberos, Policía y equipos de contención emocional para acompañar a las familias afectadas por la tragedia.