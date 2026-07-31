Copa Mundial de Natación en Aguas Frías en Los Glaciares: “No tiene comparación” | LA MAÑANA DE LU12

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Matías Ola palpitó el inicio de la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías: “La mirada del mundo en Santa Cruz”

El evento reune competidores de 16 países en El Calafate.

El presidente de Nadando Argentina destacó el trabajo conjunto que permitió llevar la competencia al Parque Nacional Los Glaciares.

Resaltó que el escenario santacruceño no tiene comparación en el circuito internacional y explicó cómo será la competencia que se disputará con agua a apenas dos grados.