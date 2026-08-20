Council of the Americas 2026: cobertura de La Opinión Austral con la presencia de Javier Milei

Comenzó en Buenos Aires la 23° edición de la conferencia del Council of the Americas, centrada en las perspectivas económicas y políticas de la Argentina.El presidente Javier Milei encabeza la jornada, que reúne a destacados referentes del sector público y privado. El encuentro cuenta con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Durante la actividad se abordan los principales desafíos en materia de desarrollo e inversiones para el país.

La Opinión Austral brinda una cobertura especial en directo desde el Alvear Palace Hotel de la mano de Laura Morales y Camila Ferrer.