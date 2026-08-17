“Creando puentes”: Santa Cruz reglamentó la Ley de Discapacidad

La provincia reglamentó la Ley 3820 de Discapacidad, con el objetivo de fortalecer los derechos y avanzar en políticas de inclusión en cada localidad de Santa Cruz.

Alejandra Ulloa, subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, destacó que el reglamento fue elaborado durante un año con la participación de asociaciones, familias, trabajadores estatales y distintos ministerios.

La funcionaria señaló que ahora comienza una etapa de trabajo conjunto con concejales e intendencias para reforzar los derechos de las personas con discapacidad en toda la provincia.

Bajo el lema “Creando Puentes”, Ulloa remarcó la importancia de caminar juntos entre familias, organizaciones y Estado para construir una sociedad cada vez más inclusiva.

El acto oficial de presentación se realizará este jueves a las 10, en el Salón Gregores de Casa de Gobierno.