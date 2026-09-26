Crece la presencia femenina en la pesca con mosca en Santa Cruz: la historia de Agustina Gentile

En una nueva emisión del programa Desorden en la Mesa, la técnica en turismo e integrante del grupo “Mujeres Mosqueras Kuntur”, Agustina Escobar Gentile, abordó el crecimiento de la participación femenina en la pesca con mosca dentro de la Patagonia.

Durante la entrevista, Gentile detalló los orígenes de su vinculación con este deporte. Recordó que comenzó a los 12 años motivada por el ejemplo de su madre y por la figura del instructor californiano Mel Krieger: “Yo en ese momento, 12, 13 años, le dije ‘yo quiero’… En ese entonces no había tanta información de lo que es el lanzamiento, las moscas… Yo aprendí viendo los videos de él”.

Asimismo, explicó las dinámicas del colectivo de pescadoras que integra a nivel nacional e internacional: “Estoy dentro de un grupo que es Mujeres Mosqueras Kuntur… Se desarrolló un grupo de mujeres en plena pandemia conectando entre conocidas… Se dan clases de atado porque en ese grupo hay atadoras profesionales magníficas”. En relación con la contención que brinda el espacio, agregó: “Te encontrás en este grupo de mujeres con mujeres que transitan alguna depresión o alguna enfermedad… Es contención lo que genera el grupo”.

Respecto a las características técnicas de la actividad en la región y la importancia del análisis ambiental, Gentile señaló: “El Gallegos es uno de los pesqueros a nivel mundial reconocidos por la captura de estas truchas, una trucha marrón pero migratoria… Tienen que ver mucho con la interpretación ambiental. Conocer… Para ver de qué se alimenta la trucha, tenés que ir al río, dar vuelta una piedra y ahí encontrás muchos insectos, ninfas”.

Finalmente, enfatizó el compromiso con la conservación de la fauna acuática y la modalidad de devolución: “Yo la pesco y la devuelvo… Hoy en día en mis pescas procuro, si me voy a sacar una foto o la voy a manipular, siempre tratar de mantenerla cerca del agua y si quiero sacar una foto, un segundo arriba, foto y abajo”.