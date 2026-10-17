Crimen de Óscar Lancucheo: la fiscalía pidió 19 de prisión para Fernando Muñoz

En el juicio por el homicidio de Óscar Lancucheo, ocurrido en Río Gallegos en octubre de 2024, la fiscal Verónica Zuvic solicitó una condena de 19 años de prisión para Fernando Muñoz, acusado de matar a quien consideraba su amigo. Durante los alegatos, la Fiscalía sostuvo que las pruebas reunidas acreditan la autoría del hecho y pidió que sea encuadrado como homicidio simple.

El debate estuvo marcado por los testimonios de familiares y amigos, las pericias forenses y las pruebas genéticas. Por su parte, la defensa pidió que se considerara el estado personal del acusado al momento del crimen, mientras que Muñoz expresó su arrepentimiento y pidió perdón a la familia de la víctima. El tribunal dará a conocer el veredicto el próximo jueves al mediodía.