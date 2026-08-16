Criminoteca: el caso de Ariel Norberto García y las muertes que siguen sin respuesta

En una nueva edición de Desorden en la Mesa, Stefi Riccobaldi, de Criminoteca, presentó el caso de Ariel Norberto García, un hombre condenado por el crimen de Carolina Medina, una mujer embarazada de 25 años asesinada en Florencio Varela en octubre de 2018.

Según relató Stefi, Carolina fue encontrada en la habitación de un hotel de alojamiento luego de que los empleados escucharan pedidos de auxilio. Las cámaras de seguridad permitieron identificar y localizar al hombre que había estado con ella. “Tanto la madre como el bebé murieron”, explicó durante la entrevista.

La investigación también permitió recuperar antecedentes vinculados con García. En 2010 había asesinado a una joven, Natalia Belén Sotelo, y había alegado que actuó en defensa propia. Además, en 2017 desapareció Silvina Miño, quien había estado con él antes de desaparecer y fue encontrada meses después. Según Stefi, la familia de Silvina siempre sospechó de García, pero “nunca hubo una investigación exhaustiva” que determinara qué había ocurrido.

Stefi aclaró que, con la información disponible, no considera que García pueda ser definido como un asesino serial, ya que no encuentra en los hechos investigados un patrón vinculado con la satisfacción por matar. Según su análisis, los episodios estuvieron atravesados por situaciones de consumo de sustancias y conductas impulsivas.

Por el crimen de Carolina, García fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, homicidio triplemente agravado con ensañamiento y alevosía y aborto por la muerte del bebé que gestaba la víctima. El caso de Silvina, en cambio, continúa sin una resolución sobre su muerte.

Durante la charla también se abordaron las diferencias entre psicopatía y sociopatía, el funcionamiento de la empatía y la posibilidad de que personas con rasgos psicopáticos lleven vidas aparentemente normales. Stefi señaló que existen “psicópatas integrados” que pueden desempeñarse en profesiones como la medicina, el derecho o la docencia.

Además, la especialista adelantó que está investigando otro caso ocurrido en San Lorenzo, Santa Fe: la desaparición de Paula. En ese expediente, según explicó, existe una hipótesis sobre lo ocurrido y hay una persona detenida, pero todavía no fue encontrado el cuerpo. “Yo no quiero meter a nadie preso, yo quiero el cuerpo de mi hija”, relató Stefi sobre el pedido del padre de la joven.

Una entrevista sobre crímenes, investigaciones inconclusas y casos que todavía esperan respuestas.