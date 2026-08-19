Criminoteca: el caso de Lindset Clancy y sus tres hijos

La periodista especializada en criminología Estefi Riccobali, de Criminoteca, analizó el juicio que se desarrolla en Estados Unidos contra Lindsey Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023.

El proceso busca determinar si Clancy actuó de manera premeditada o si atravesaba un cuadro de psicosis posparto y no tenía pleno control de sus facultades mentales. La defensa sostiene que había sido medicada con más de 12 fármacos y cuestiona la actuación de los profesionales que la atendieron.

Ricovali también explicó las distintas teorías que circulan en internet sobre el esposo de Clancy, quien se encontraba fuera de la vivienda cuando ocurrieron los asesinatos. Entre las hipótesis mencionadas aparecen acusaciones de negligencia y versiones que incluso plantean que pudo haber intervenido en la situación. La periodista remarcó que estas teorías no forman parte de los hechos comprobados del caso.

Otro de los puntos analizados fueron las búsquedas encontradas en las redes sociales de Clancy, relacionadas con arterias y el uso de un cuchillo, además de las contradicciones señaladas por la defensa en los registros de los profesionales que la atendieron.

Según explicó Ricovali, si la fiscalía logra que sea declarada culpable, podría recibir prisión perpetua. Si prospera la postura de la defensa respecto de su estado mental, sería derivada a un hospital psiquiátrico.

“Yo al principio creí que era él. (…) Me puse a investigar y ahora no sé si fue él, pero que algo de culpa tiene la tiene”, sostuvo Riccobali al referirse a las sospechas sobre el esposo, aunque aclaró que considera que esa eventual responsabilidad estaría vinculada a una posible negligencia y no necesariamente a la autoría del crimen.