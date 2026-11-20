Crisis en la Cuenca Carbonífera: Carlos Godoy denuncia una extorsión política

En La Mañana de LU12, el diputado provincial por la Cuenca Carbonífera, Carlos “Carloncho” Godoy, analizó la crítica situación que atraviesa Río Turbio en medio de los prolongados cortes de ruta llevados adelante por trabajadores municipales entre las 8 y las 18 horas, los cuales ya generaron una fuerte convulsión social e incidentes con vecinos y comerciantes. Durante la entrevista, el legislador vinculó la falta de asistencia económica al municipio con la fuerte presión que ejerce el Gobierno provincial para obtener los tres votos de los diputados de la Cuenca (Godoy, Ponce y Nieto), necesarios para alcanzar los dos tercios que requiere la aprobación de la Ley de Endeudamiento en dólares.

Godoy denunció que existe una marcada disparidad en el trato hacia las comunas, contrastando la ayuda otorgada a Caleta Olivia para afrontar aumentos salariales con la negativa hacia Río Turbio. “La única condición es que nosotros aprobemos el endeudamiento en dólares para que haya algún tipo de asistencia”, afirmó el diputado, calificando la maniobra como un “toma y daca” y una “extorsión” que busca tener de rehén a los municipios. Asimismo, cuestionó la falta de credibilidad del Ejecutivo al recordar que en 2025 los legisladores de la Cuenca acompañaron un endeudamiento en pesos bajo compromisos con los intendentes que luego no se cumplieron, y señaló que el Gobierno recién ahora avanza sobre esa herramienta por 350 mil millones de pesos mientras insiste en tomar deuda en dólares (de 600 o 300 millones) que, según admitió el propio ministro de Economía, está destinada exclusivamente a obras y no llegaría automáticamente para pagar salarios.

Para resolver esta dependencia financiera de forma estructural, el legislador reclamó avanzar de manera urgente en el debate de una nueva Ley de Coparticipación que evite el ahogo económico a las localidades que no son “del palo” oficialista. Finalmente, de cara a la sesión prevista para el jueves 26, Godoy adelantó que se tratará el proyecto del Código Electoral Provincial, donde si bien existe consenso general, anticipó un amplio debate respecto a la continuidad o eliminación de las elecciones PASO debido a la alineación del gobierno provincial con la postura del Ejecutivo nacional.