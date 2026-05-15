Cristina Pellegrino: la odontóloga de Río Gallegos que creó su propia pasta dental natural

La odontóloga Cristina Pellegrino visitó el programa para contar el origen de Coko-Gel, su propia línea de higiene dental basada en el aceite de coco.

La idea nació hace diez años por recomendación de expertos que le sugirieron estudiar este ingrediente debido a sus múltiples propiedades naturales.

Desarrollar el producto implicó grandes desafíos logísticos, como importar coco extra virgen desde Tailandia, aunque hoy ya produce en China.

Además de la versión tradicional con sabor a mentol, la profesional diseñó una alternativa infantil con sabor a chocolate blanco.

Con patentes renovadas en Argentina y Estados Unidos, Pellegrino ya puso en circulación diez mil unidades de esta fórmula mejorada.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.