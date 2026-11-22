Cruce en Comodoro: un empresario reclama una deuda millonaria y el municipio cuestionó el monto

Gabriel Pereira, propietario de la constructora Prekad, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, durante una licitación del Paseo Costero en Comodoro Rivadavia.

El empresario aseguró que el Municipio le debe alrededor de $1.500 millones por obras terminadas y denunció que el conflicto provocó el despido de 80 trabajadores. También afirmó que tiene dificultades para participar en nuevas contrataciones municipales.

El intendente Othar Macharashvili debió intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores.

Desde la Secretaría de Economía, Fernando Barría rechazó el monto reclamado y aseguró que la deuda registrada con Prekad es de $70 millones, actualmente en trámite administrativo.

Además, cuestionó que la empresa haya participado de la licitación del Paseo Costero mientras mantiene el reclamo por los pagos pendientes.

VIDEO: El Cronista CR