Cruce en Diputados por la muerte de un adolescente de 13 años en 28 de Noviembre

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz estuvo marcada por un fuerte cruce entre legisladores a partir del pedido de políticas de prevención y abordaje de la salud mental en la Cuenca Carbonífera, luego de la muerte de un adolescente de 13 años en 28 de Noviembre.

La diputada Lorena Ponce, representante de esa localidad y docente, cuestionó la falta de tratamiento de proyectos vinculados con educación y salud mental. Durante su intervención, recordó que en 2025 se habían planteado “90 casos de posibilidades de suicidio en la Cuenca Carbonífera” y reclamó avances en políticas de prevención.

Ponce también señaló que en 2023 se desmanteló la Dirección de Convivencia Escolar y ESI y cuestionó la situación de los equipos territoriales de convivencia escolar y temáticas complejas.

“Esta es la provincia que más casos de suicidio tiene”, afirmó la legisladora, quien además recordó los reiterados pedidos para reglamentar la ley de prevención del suicidio.

Luego de su intervención, el presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, tomó la palabra y manifestó su acompañamiento a proyectos relacionados con la copa de leche y la reglamentación de la ley de prevención del suicidio. Su expresión “Espero no emocionarme” generó cuestionamientos de legisladores de la oposición, quienes interpretaron la frase como una falta de respeto hacia Ponce, que se había emocionado durante su exposición.

La diputada Agostina Mora sostuvo que “acá se ha cruzado un límite” y cuestionó que el presidente del bloque oficialista se riera del dolor expresado por una legisladora. “No vamos a permitir la falta de respeto”, afirmó.

Posteriormente, Aberastain volvió a tomar la palabra y aclaró que lamentaba la muerte del adolescente: “¿Quién podría tener la poca humanidad de no compartir ese dolor?”. También cuestionó lo que consideró una sobreactuación de algunos legisladores y reclamó mayor profesionalismo en las intervenciones de la Cámara.

El debate volvió a poner en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, acompañamiento y abordaje de la salud mental en Santa Cruz.