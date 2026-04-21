Cruzar el desierto de Atacama caminando: la historia de supervivencia del venezolano Daniel Vivas

Daniel Vivas es oriundo de Santo Domingo, un pueblo de la Cordillera de los Andes en Venezuela ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hace cinco años comenzó un viaje solo para buscar su lugar en el mundo, una travesía que lo llevó a recorrer diversos puntos del continente hasta llegar al sur de Argentina.

El momento más impactante de su relato fue el cruce ilegal del desierto de Atacama en la frontera entre Bolivia y Chile el pasado 7 de diciembre. Daniel describió una situación digna de una película de guerra, donde junto a un grupo que incluía a una mujer embarazada de nueve meses y una niña, debieron esquivar campos minados y persecuciones.

Durante la madrugada, el grupo enfrentó temperaturas extremas y pozos de agua mientras eran acechados por drones, perros y disparos al aire de los Carabineros. Tras horas de incertidumbre y de ver cómo otros grupos eran capturados, lograron pisar suelo chileno en un pueblo abandonado, donde Daniel besó la tierra en señal de gratitud.

Este testimonio se dio en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez. El ciclo se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.