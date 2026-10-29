El operativo para encontrar a José, de 12 años, y Leo, de 10, continuó este miércoles en Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Los equipos de rescate concentraron las tareas en un sector delimitado del río Gallegos.
Los buzos enfrentaron condiciones complejas, con fuertes corrientes, bajas temperaturas y visibilidad nula bajo el agua. Para ampliar el rastrillaje, se incorporaron cámaras subacuáticas y un ecosonda.
La familia de los niños recibe acompañamiento psicológico y médico, a la espera de novedades sobre la búsqueda.
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