“Cuti” Romero, expulsado en menos de 30 minutos en el partido ante el Manchester United

Cristian “Cuti” Romero fue protagonista en el duelo entre Manchester United y Tottenham por la Premier League, en un partido que se le hizo cuesta arriba a los Spurs desde temprano.

El defensor argentino fue titular y capitán del equipo dirigido por Frank, que atraviesa un presente complicado en Inglaterra.

A los 28 minutos del primer tiempo, Romero fue fuerte a disputar una pelota dividida con Casemiro y terminó pisándolo sobre el tobillo izquierdo. El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.

Con un hombre de más, el Manchester United encontró espacios y logró romper el cero en Old Trafford con una jugada preparada que terminó en la definición de Mbeummo.