Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: día 6, declaran testigos con secreto militar

Sexta audiencia del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia naval que conmocionó a la Argentina en 2017.

En el proceso se investigan las presuntas responsabilidades de altos mandos de la Armada por la pérdida de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes.

El reinicio del proceso judicial en Río Gallegos se da en un contexto de alta expectativa por parte de los familiares de los 44 tripulantes, que desde hace años reclaman verdad y justicia. Tal como se viene informando, esta nueva etapa del juicio estará fuertemente enfocada en testimonios técnicos, una instancia clave para comprender en profundidad qué ocurrió en los días previos al último contacto con el submarino.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió La Opinión Austral, la semana arranca el lunes con las declaraciones de los capitanes de navío Fabián Walter Krawinkel y Víctor Manuel Pereyra, junto a los suboficiales Luis Rafael Amilaga, Jorge Omar Mercado y el suboficial electricista Ángel Orlando Valdez. Se trata de perfiles con conocimiento directo sobre el funcionamiento operativo y técnico de la nave, lo que anticipa exposiciones de alto contenido específico.

Seguí la cobertura en vivo con todos los detalles, testimonios y el desarrollo de una causa clave para la búsqueda de verdad y justicia.