Día contra la Violencia hacia las Mujeres: qué significa el 25N y cómo pedir ayuda

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Cada 25 de noviembre se recuerda a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo. Las llamaban “Las Mariposas” y su historia dio origen a esta fecha.

La violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con un golpe. También puede ser psicológica, simbólica, económica o digital.

Controlar el celular, aislar, manipular el dinero, impedir trabajar o difundir imágenes sin consentimiento también son formas de violencia.

Informar también es prevenir. Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, en Argentina está disponible la línea 144, gratuita y confidencial.