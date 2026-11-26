Cada 25 de noviembre se recuerda a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo. Las llamaban “Las Mariposas” y su historia dio origen a esta fecha.
La violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con un golpe. También puede ser psicológica, simbólica, económica o digital.
Controlar el celular, aislar, manipular el dinero, impedir trabajar o difundir imágenes sin consentimiento también son formas de violencia.
Informar también es prevenir. Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, en Argentina está disponible la línea 144, gratuita y confidencial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia