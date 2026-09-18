Día de la Primavera: estudiantes del Secundario N° 41 ultiman los detalles de su carroza

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Estudiantes del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 “Osvaldo Bayer” de Río Gallegos están en la recta final de su carroza para el desfile del Día de la Primavera.

El móvil del Grupo La Opinión Austral visitó las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en el barrio San Benito y conversó con los jóvenes que se encuentran trabajando para completar la carroza que tiene como temática la película “Moana”.

Cabe mencionar que tras la presentación en 2025 con la temática de fauna de la Patagonia, ésta será su segunda participación.