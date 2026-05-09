Día de la Virgen de Luján: gestos de fe en Río Gallegos

La comunidad celebró a la virgen de Luján con procesiones en el centro y una misa en la catedral. A pesar de la lluvia, los fieles se reunieron para festejar a su patrona.

La jornada coincidió con el primer aniversario del papado de León XIV. Durante la misa del obispo Ignacio Medina, el sacerdote Ariel Silguero destacó el mensaje de paz del pontífice.

Santiago Escalada, director de la Casa Salesiana, expresó alegría por las fiestas patronales del colegio Nuestra Señora de Luján. También invitó a los próximos festejos de María Auxiliadora que inician el 22 de mayo.

La devoción por la virgen de Luján nació en 1630. Cada 8 de mayo se celebra su día en conmemoración a la coronación pontificia decretada por León XIII en 1887.