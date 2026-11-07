Día del canillita: las voces de quienes mantienen viva la historia del diario

La tecnología transformó la manera de informarnos y cambió los hábitos de lectura. Sin embargo, en Río Gallegos los canillitas de La Opinión Austral siguen acercando las noticias a sus lectores, con años de trabajo, compromiso y dedicación.

Pedro Danterre y Juan Carlos Nancuante cuentan cómo cambió la venta del diario de papel y destacan que, para muchos adultos mayores, sigue siendo una costumbre y una forma de informarse.

Luis Landez Biterich también recuerda aquellos años en los que vender diarios en las esquinas era una actividad que permitía trabajar y mantener el contacto cotidiano con los lectores. Hoy, reconoce que las redes sociales y la tecnología transformaron por completo esa realidad.

Detrás de cada diario hay historias, esfuerzo y personas que forman parte de la identidad de nuestra ciudad y de La Opinión Austral.

En este Día del Canillita, reconocemos y agradecemos a quienes siguen llevando nuestras noticias a cada rincón. ¡Feliz día!