Día del Locutor: “Hay voces que no necesitan una cara para quedarse a vivir en nuestra memoria”

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Hay voces que no necesitan una cara para quedarse a vivir en nuestra memoria. Son las que nos despiertan cada mañana, acompañan nuestros viajes, conducen un acto patrio o nos informan cuando más lo necesitamos.

Ser locutor es mucho más que hablar frente a un micrófono. Es transmitir emociones, generar confianza y construir un vínculo cotidiano con miles de personas a través de la radio, donde el aire no se ve, pero conecta.

En LU12 AM680, esas voces forman parte de la historia de Santa Cruz. Generaciones de santacruceños crecieron escuchándolas, encontrando información, compañía y cercanía en cada transmisión.

Porque una voz también deja huella. Nos recuerda momentos, nos emociona y nos acompaña incluso cuando no conocemos el rostro de quien está del otro lado.

En este Día del Locutor, desde La Opinión Austral saludamos y agradecemos a quienes hacen del aire un puente para encontrarnos todos los días.

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