Día del scout: valores, naturaleza y actividades para los jóvenes de Río Gallegos

Daniela Collinao, jefa del grupo Scout San Juan Pablo II, contó cómo los distintos grupos de la ciudad celebraron el Día del Scout y destacaron el trabajo que realizan durante todo el año.

“Tratamos de hacer actividades recreativas para los chicos” y enseñarles a “ser mejores personas”, con valores como el respeto hacia los demás y el cuidado de la naturaleza.

Como parte de la celebración, los grupos suelen quedarse a dormir juntos en algún lugar y luego reunirse en el tradicional izamiento cercano a la fecha del Día del Scout.

Río Gallegos cuenta con cinco grupos scout: Monseñor Alemán, Padre Juan, San Juan Pablo II, Cristo Redentor y Hugo Giménez, distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

El movimiento recibe a chicos y jóvenes desde los 5 hasta los 22 años y no requiere conocimientos previos: “Nosotros aprendemos haciendo”, explicó Daniela.

También buscan generar espacios que permitan a los jóvenes alejarse un poco del celular o transformar ese conocimiento para que su uso no se vuelva violento en la sociedad actual.

Además, el próximo 26 de septiembre realizarán una Expo Scout en el Complejo Cultural, de 15 a 19 horas, donde los cinco grupos mostrarán a la comunidad las actividades que realizan.

Para quienes quieran sumarse, pueden buscar a los grupos en Instagram o Facebook y acercarse al que esté más próximo a su barrio.