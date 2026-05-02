Día del trabajador en las calles de Río Gallegos

En Río Gallegos, el Frente Sindical se concentró en Kirchner y San Martín con una jornada de protesta, cultura y solidaridad.

La actividad comenzó antes de las 11:00, con reclamos por la apertura de paritarias y un aumento salarial “urgente”.

Al mediodía se realizó una olla popular para los vecinos, en un contexto económico complejo.

Hubo además bandas en vivo, danzas e intervenciones artísticas que acompañaron la movilización.

Desde ATE destacaron la unidad de los trabajadores y el carácter federal de la jornada.