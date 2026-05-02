Día del trabajador: menos ascensos, más bienestar

Hubo un tiempo en que el trabajo lo era todo: ordenaba la vida, daba identidad y aseguraba un lugar en la sociedad. Un cambio clave llegó tras la Huelga de Haymarket, cuando se empezó a luchar por condiciones más justas.

Durante años, la fórmula fue clara: esfuerzo, estabilidad y crecimiento. Para generaciones anteriores, ascender era el objetivo y la señal de haber “llegado”.

Hoy, ese modelo se transforma: 6 de cada 10 trabajadores ya no buscan promociones y el 83% de los jóvenes reconoce sentirse desmotivado o aburrido en su empleo.

La Generación Z cambia las prioridades: prefiere flexibilidad, equilibrio y tiempo propio antes que más responsabilidades.

Incluso, muchos rechazan ascensos porque consideran que el aumento salarial no compensa el impacto en su calidad de vida.

El contraste es fuerte: de pelear por derechos laborales básicos a priorizar la salud mental y el bienestar personal.