Día Mundial contra la Falsa Denuncia: movilización en Río Gallegos y reclamo por una ley nacional

Cobertura de la jornada realizada en Río Gallegos en el marco del Día Mundial contra la Falsa Denuncia, con el testimonio de Graciela Riquelme, madre de Facundo Díaz, el profesor de música que se quitó la vida tras ser objeto de una acusación infundada.

Durante la manifestación en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, Riquelme hizo un llamado a visibilizar este tipo de situaciones en Santa Cruz y respaldó el proyecto de ley nacional impulsado en el Congreso para penalizar con prisión las acusaciones maliciosas. Asimismo, relató las consecuencias emocionales, familiares y sociales que genera el hostigamiento público a partir de denuncias no probadas.

El informe analiza además las distintas aristas del debate: por un lado, el impacto directo en las víctimas de acusaciones falsas y sus familias; por otro lado, las advertencias de juristas y especialistas respecto a los resguardos necesarios para no desincentivar ni vulnerar el derecho al acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas ante situaciones de abuso o violencia.