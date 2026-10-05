¡Dale Play sale de la radio y llega a la pista de baile!

El programa Dale Play, que se emite por LU12 AM680, prepara su primera fiesta este sábado 10 de octubre desde las 00 horas. La propuesta reunirá grandes éxitos de las últimas cuatro décadas, música, baile y varias sorpresas.

DJ Pato Silva y Ale Fernández serán los encargados de llevar a la pista la música que acompaña a los oyentes durante cada emisión del ciclo.

El encuentro será en El Bodegón, ubicado en Teófilo de Loqui 73, en Río Gallegos. Para participar, los oyentes podrán retirar su free pass en la radio, ubicada en Zapiola 35.

Además de LU12 AM680, Dale Play se puede escuchar por FM Láser 92.9 y en Las Heras por FM Las Heras 92.1.

¡Prepará los clásicos, las ganas de bailar y viví la primera fiesta de Dale Play!