Dana García contó cómo consiguió su beca para estudiar en Puerto Rico

En este fragmento de La Mañana de LU12, Dana García cuenta cuáles son sus expectativas antes de viajar a Puerto Rico, donde estudiará durante cuatro años gracias a una beca deportiva en la Universidad del Sagrado Corazón. Habla de los desafíos que tendrá por delante, sus objetivos académicos y deportivos, y la ilusión de comenzar una nueva etapa lejos de Río Gallegos.

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