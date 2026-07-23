Antes de cumplir el sueño de estudiar en Puerto Rico con una beca deportiva, Dana García recorrió un largo camino de entrenamientos, competencias y sacrificios. En este fragmento de La Mañana de LU12, la nadadora riogalleguense repasa sus inicios, los desafíos que enfrentó y cómo la natación cambió su vida hasta abrirle las puertas de una universidad en el exterior.
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