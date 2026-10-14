De accidente a homicidio calificado: el giro judicial tras el incendio en Las Heras

En comunicación con La Mañana de LU12, el periodista Jorge Bilbao analizó los últimos avances en la investigación por el incendio y posterior fallecimiento de la joven Carla Martina Ríos en Las Heras, luego de que la causa sufriera un cambio de carátula a homicidio calificado al confirmarse que el siniestro fue intencional. Respecto a la situación procesal de la pareja de la víctima, Enzo Acosta, de 24 años, Bilbao precisó a partir de lo informado por el comisario Anselmo Sánchez que “no está en calidad de detenido, sí hay custodia policial” y que actualmente continúa internado en terapia intensiva en estado crítico y reservado, por lo que “no puede hacer ningún tipo de declaración” ni ser indagado por el momento. Asimismo, detalló que ante el nuevo panorama judicial la policía resolvió “restringir un poco la visita” a sus padres mientras permanezca en la unidad de cuidados intensivos, prohibiéndose totalmente el acceso una vez que pase a sala común. Por otro lado, Bilbao aclaró las controversias sobre la salud mental de los involucrados, señalando que según declaraciones de la madre de Acosta, “ellos tuvieron en tratamiento psiquiátrico” individual hace un par de años, aunque sin clarificar si interrumpieron la terapia por “un alta del área de salud mental” o si la abandonaron. Finalmente, mientras la familia de la víctima designó al abogado querellante Luciani para afrontar el proceso, la comunidad de Las Heras organizó el sepelio de la joven y una convocatoria en la Plaza San Martín bajo la consigna de un encendido de velas denominado “Una vela por Martina”, en medio de un clima de cautela donde se apela a no sacar conclusiones apresuradas y aguardar las instancias judiciales.