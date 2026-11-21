De Buenos Aires a Colombia en moto por Boca: “El amor es gigante”

Pablo Barrionuevo, recorrió cerca de 8.000 kilómetros en moto durante 15 días para llegar a Barranquilla, Colombia, y alentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Su historia tuvo un final especial: el club lo invitó al hotel donde concentra el plantel, Leandro Paredes le regaló la entrada para el partido y la dirigencia gestionará su regreso a la Argentina en avión, junto con el traslado de su motocicleta.

Una historia de pasión xeneize, esfuerzo y solidaridad que demuestra que el amor por Boca no conoce fronteras.