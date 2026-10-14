De Caleta Olivia al mundo: la remontada del Roña Castro que hizo historia

En agosto de 1994, Jorge Fernando “Roña” Castro conquistó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Cuatro meses después, protagonizó en México una de las remontadas más impactantes del boxeo argentino.

Primero venció a Reggie Johnson por decisión dividida en Tucumán. Luego, ante John David Jackson, pasó de estar ampliamente en desventaja a conseguir un nocaut técnico histórico en el noveno asalto, tras derribar tres veces a su rival.

Aquella pelea fue elegida por la revista especializada The Ring como la mejor de 1994, y el noveno round también recibió el reconocimiento al round del año. Una noche inolvidable que llevó el nombre del boxeador santacruceño a lo más alto del boxeo mundial.

Desde Caleta Olivia hasta los grandes escenarios internacionales, el Roña Castro dejó una huella imborrable en el deporte argentino.