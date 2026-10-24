De ensayar con frío extremo a llenar escenarios: la historia íntima de Caloventores

En una nueva emisión de Desorden en la Mesa, el ciclo recibió a Víctor “el Colo” Cárdenas, cantante y guitarrista de Caloventores, la reconocida banda de Río Gallegos que desde 2013 rinde homenaje a los Beatles con impronta patagónica. Durante la entrevista, Cárdenas repasó los inicios del proyecto, gestado tras el reestreno de las remasterizaciones de los álbumes británicos y la adquisición de una guitarra epiphone casino conseguida a través de un amigo desde Buenos Aires. Asimismo, explicó el curioso origen del nombre de la banda, surgido en el taller donde ensayaban debido al frío invernal de la región. El músico compartió detalles sobre la formación actual del grupo integrada por Fernando Díaz en batería, Julio Balfieri en bajo, Matías en guitarra y los aportes eventuales de Maxi Olavarría en teclados, además de reflexionar sobre su labor como profesor de inglés, cómo conviven la docencia y la música, y la importancia de mantener un sonido riguroso y genuino que respete la obra original de los Beatles. La charla incluyó interpretaciones acústicas en vivo de clásicos como Love Me Do, Do You Want to Know a Secret y I’ve Just Seen a Face, y el anuncio de su próxima presentación en vivo programada para el 7 de noviembre en La Casona.