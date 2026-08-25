De la historia a la cocina: la diversa grilla de la Feria del Libro santacruceña

La Secretaria de Estado de Cultura de Santa Cruz, Silvia D’Andrea, brindó detalles sobre la organización y la grilla de la 32ª edición consecutiva de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en el Complejo Cultural Santa Cruz.

En relación con la preparación del evento, la funcionaria indicó que “el equipo está full ya desde temprano hoy empezando a armar los espacios físicos a delimitar y a delinear todo lo que va a ser la parte de la puesta en escena”. Respecto a los expositores, la feria contará con un total de 44 puestos: “35 son específicamente de producto cultural y productos literarios y nueve son de derivados”, entre los que se incluyen librerías escolares, profesionales y revisteros.

La apertura oficial será el viernes 4, mientras que el sábado 5 comenzará la programación de presentaciones con la participación del periodista Facundo Pastor, quien exhibirá su obra El cuerpo de Perón. La grilla nacional incluirá a personalidades como el historiador Felipe Pigna con su libro 1976, el preparador físico Fernando Signorini con Maradona por dentro, la especialista Claudina Kutnovsky, el músico Diego Frenkel y el cocinero Osvaldo Gross, quien presentará su libro Basta de dulce.

Además de las conferencias y venta de ejemplares, el evento ofrecerá actividades complementarias. D’Andrea destacó la realización de “cafés literarios”, “pizarras interactivas” y talleres específicos dirigidos a delegaciones escolares y docentes, sumado a propuestas teatrales, musicales y proyecciones audiovisuales de la región patagónica.

El espacio funcionará con entrada libre y gratuita para el público general a partir de las 14:00 hasta las 22:00 horas. Durante la entrevista, la secretaria de Cultura repasó además la agenda previa del organismo, mencionando las presentaciones enmarcadas en el ciclo “Santa Cruz en concierto”, con la participación del maestro español Gil y la actuación de cantantes líricos provinciales.