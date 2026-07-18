De Río Gallegos a Chile: Tomás Avilés es el nuevo refuerzo de O’higgins

El futbolista de Río Gallegos fue presentado como refuerzo de O’Higgins de Rancagua, donde jugará a préstamo durante la temporada 2026. En sus primeras declaraciones, expresó su entusiasmo por este nuevo desafío.

“Muy feliz. Sé lo que es esta institución. Vengo a sumar al grupo. Sé que están teniendo un buen año y el club juega copa, pelea por todo, así que lo vi como una linda posibilidad”, afirmó Avilés.

El defensor argentino nacionalizado chileno repasó su recorrido desde Comodoro Rivadavia y Racing hasta su llegada a Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi. “Creo que fue lo mejor que me pasó, aprender de ellos, no solo de Leo, sino de todos los jugadores que había ahí”, señaló.

Tras su paso por Montreal, Avilés aseguró que ahora busca aportar al conjunto chileno: “Todo sirve, hice buenos amigos y ahora quiero sumar lo que necesite el club”.