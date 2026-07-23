De Río Gallegos a Puerto Rico: Dana García ganó una beca universitaria gracias a la natación

La nadadora riogalleguense Dana García visitó La Mañana de LU12 para compartir uno de los momentos más importantes de su vida: obtuvo una beca deportiva para estudiar durante cuatro años en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, donde combinará su formación académica con el alto rendimiento en la natación.

En esta entrevista, Dana repasa su historia deportiva, sus comienzos en la natación, el esfuerzo que la llevó a competir al máximo nivel y la emoción de emprender este nuevo desafío internacional. Además, cuenta cómo se prepara para viajar, ya que en una semana partirá hacia Puerto Rico para iniciar esta nueva etapa.