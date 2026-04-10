De Río Gallegos al mundo: Fiorella competirá en Italia con su perro Balto

La riogalleguense Fiorella Sampietro y su perro Balto representarán a la Argentina en el Mundial de Dog Dancing que se realizará en Bologna, Italia, siendo los únicos argentinos confirmados en la competencia.

La disciplina combina técnica, música y conexión entre guía y perro, a través de coreografías donde se evalúa la precisión, el flujo artístico y la interpretación, con un eje central: que el animal disfrute cada momento.

“Es un honor y una responsabilidad enorme llevar nuestra bandera”, expresó Sampietro, quien lleva más de una década dedicada a la educación canina y dirige su propia escuela de entrenamiento.

La participación será “a puro pulmón”, fruto de años de trabajo, constancia y formación, en un deporte que en Argentina aún está en crecimiento y cuenta con pocas competencias al año.