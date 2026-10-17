De tocar en pubs al estudio de Cerati: el gran salto de Matt Anderson y Los Hijos del Rock

En el programa “Desorden en la Mesa” de La Opinión Austral, los músicos Matt Anderson (guitarra y voz) y César Martínez (bajo y coros) presentaron la actualidad del proyecto musical Matt Anderson y Los Hijos del Rock, trío de Río Gallegos que completa el baterista Alan Piaggio. Durante la entrevista, los integrantes anunciaron que el próximo 14 de noviembre viajarán a Buenos Aires para grabar el 15 de noviembre en Unísono, el histórico estudio privado fundado por Gustavo Cerati en 2005. Según relató Anderson, el acceso al recinto se concretó tras un contacto con la productora Mural Session: “Ellos estaban haciendo grabaciones de live session en estudios como Romaphonic o estudios Ion. Yo al consultarles les adjunto toda la información de la banda […] me responden enseguida y me dicen ‘tengo para hacerte una contrapropuesta […] tenemos para ofrecerles el estudio Unísono, que es el estudio de Gustavo Cerati'”. Asimismo, detalló que la decisión se tomó en conjunto con el equipo de trabajo: “Les planteo toda esta situación y mi plan de cómo solventarlo también […] planteamos un par de cosas y dijimos ‘bueno listo, démosle para adelante, juguémonosla'”.

Previo al viaje a la capital nacional, la agrupación confirmó su presentación para este domingo 18 de octubre a las 20:30 horas en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz, un espectáculo con propuesta audiovisual, canciones propias y clásicos del rock cuya entrada se comercializa mediante un bono contribución de 12.000 pesos. Respecto a la composición de sus obras, Matt Anderson compartió sus comienzos a los 13 años con una guitarra prestada, su experiencia como telonero de La Renga en 2009 en el Boxing Club y su búsqueda lírica: “Suelo escribir mucho de vivencias mías o mis sentimientos propios […] para mí yo lo tomo como una especie de catarsis con la guitarra y una hoja y un papel”.