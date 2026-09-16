De un trágico accidente vial al incendio en la alcaidía: el fin de semana que sacudió a Las Heras

Informe radial de La Mañana de LU12 junto al periodista Jorge Bilbao desde Las Heras, tras un trágico fin de semana que dejó un saldo de tres personas fallecidas en la zona norte de Santa Cruz. El primer suceso ocurrió el domingo cerca de las 20:00 horas sobre la Ruta Provincial N° 43, en la primera curva de acceso a Las Heras por el trochado. El impacto frontal entre dos vehículos produjo el fallecimiento instantáneo de un joven de 22 años —quien se encontraba de visita familiar antes de regresar a su trabajo en Neuquén— y dejó dos heridos de consideración internados en el hospital local.

Por otra parte, se repasó la situación derivada del fatal incendio acontecido el sábado en la alcaidía de Perito Moreno, donde murieron dos personas privadas de su libertad, identificadas con los apellidos Pereira y Olivera. Este último, Oscar Emiliano Olivera, era originario de Las Heras y se encontraba procesado por el homicidio cometido el 21 de diciembre del año pasado en las inmediaciones de la plaza General San Martín. El periodista advirtió sobre el desborde y la “deuda pendiente” del sistema penitenciario en la zona norte, mientras las pericias del hecho en la dependencia policial quedaron a cargo de Gendarmería Nacional.