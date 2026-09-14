De una tragedia por una falsa denuncia a un protocolo obligatorio de protección y contención docente

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la denominada “Ley Facu”, una normativa orientada a establecer un marco regulatorio de contención, protección y acompañamiento socioafectivo, jurídico y terapéutico para los trabajadores de la educación que atraviesan investigaciones sumarias o procedimientos administrativos. La iniciativa surgió tras el fallecimiento del profesor de música Facundo Díaz y fue impulsada por su madre, Graciela Riquelme, junto a la abogada Elba Soria y la colaboración de profesionales del sector.

En diálogo desde su estudio jurídico para el móvil del programa La Mañana de LU12, la Dra. Elba Soria remarcó la significación de la sanción parlamentaria: “los gobiernos pasan, que a veces al poder se lo pierde, pero lo único que nos podía garantizar a nosotros en la defensa de los docentes era una ley”. La letrada detalló que el proyecto buscó resolver el “desamparo” que sufren los trabajadores de la educación al ser notificados o investigar sumarios que, en ocasiones, se extienden “entre 4 y 8 años sin resolución”.

Entre sus puntos centrales, la ley contempla que el docente pueda designar un vínculo socioafectivo para que lo acompañe desde la instancia previa a la notificación y durante todo el proceso, además de garantizar la no afectación del salario mientras dure la tramitación. Respecto a los debates legislativos nacionales sobre la penalización de falsas denuncias, Soria señaló: “hasta que los legisladores decidan, la sociedad debe colaborar y las personas que llevan adelante promoviendo esta propuesta (…) debe trabajar socialmente para dejarla instalada”.