Debate caliente por las PASO y la Ley Electoral

La diputada provincial Fabiola Loreiro se refirió al debate en torno al nuevo código electoral tras la reunión del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, donde se aprobó un despacho por mayoría sobre un borrador unificado de proyectos. La legisladora remarcó que el avance de la normativa responde a una demanda de la ciudadanía y aclaró las disidencias del bloque oficialista, explicando los motivos por los cuales se posicionan en contra de la realización de las PASO: “Nosotros no es que acá hay una cuestión de miedo ni de especulación ni de nada (…) yo me pongo del lado de la ciudadanía y hablando con mucha gente común que en las elecciones anteriores ha tenido que someterse al tema de las pasos y la realidad es que para el vecino común es incómodo tantas elecciones juntas”. Asimismo, cuestionó el costo económico, la logística y el desgaste que generan las internas partidarias múltiples, señalando que “la ciudadanía no está para jugar con los egos los egos los egocentrismos de los políticos para ver quién es más elegido”. En relación al sistema de votación, Loreiro detalló las objeciones sobre la boleta única y defendió la implementación por categoría al argumentar que “la boleta única por categoría es más cómodo, porque vos te vas a ir a encontrar… te va a dar el conjunto donde vos vas a ver una donde van a estar todos los gobernadores, una donde están todos los intendentes, todos los diputados y vos vas a elegir a quién querés”, advirtiendo que la opción de lista completa beneficia a los partidos y confunde al electorado. Finalmente, sobre los plazos legislativos y el futuro de la iniciativa, anticipó que la discusión continuará en extraordinarias durante enero, afirmando que “el apuro de ellos es injustificado y vuelvo a decir es solamente para poder hacer una demagogia electiva”.