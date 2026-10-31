Debut de Dona Stream en el cumpleaños de Maradona: “Diego nos perfeccionaba”

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La transmisión especial convocó a familiares, periodistas y amigos del Diez durante casi cuatro horas.

Al término del programa, Raúl “Lalo” Maradona, hermano del astro, y su hijo Jorge Raúl “Coty” Maradona dialogaron con distintos medios, entre ellos La Opinión Austral, que realizó una cobertura especial de la mano de la periodista Camila Ferrer Pose.

Durante el encuentro, compartieron anécdotas junto a Diego, adelantaron los próximos pasos del proyecto audiovisual y expresaron sus expectativas ante el juicio por la muerte del exfutbolista, cuyo veredicto se conocerá el 22 de diciembre.