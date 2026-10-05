Definiciones de Claudio Vidal tras su gira por Europa: inversiones y polémica

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dio declaraciones en una entrevista exclusiva concedida al medio La Opinión Austral tras su viaje a Francia junto al presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales. Durante el reportaje, el mandatario abordó los resultados de la gira por Europa, la polémica por la autorización turística en Península de Magallanes, la reintroducción del pliego del juez Carlos Albarracín y desmintió negociaciones sobre las elecciones PASO. Respecto al viaje internacional, Vidal evaluó de manera positiva el recorrido y afirmó que “este viaje a Francia nos va a traer el fortalecimiento de la actividad”, con foco en el sector pesquero y productivo, aunque se aguarda la concreción de información oficial sobre las inversiones privadas que llegarían a la provincia. En relación con la Península de Magallanes, donde se cuestiona un decreto firmado por la actual gestión que autoriza la explotación turística a un sector económico de Emiratos Árabes en una reserva protegida y zona de frontera, el gobernador desestimó la controversia al señalar que “no hay absolutamente nada que discutir porque esto comenzó en gobiernos anteriores después de una resolución del expresidente del Consejo Agrario Provincial, Javier Durquiza, y de una decisión de la gobernadora en que se basa este proyecto”. Asimismo, argumentó la medida provincial al expresar: “Nosotros lo único que hicimos es exigir mayores inversiones en preservar más aún el medio ambiente con todos los cuidados y los recaudos necesarios, incluso observando el impacto visual que no contamine. Y después que esto sea a favor de la provincia, generación de empleo, de mano de obra local y pensando en que hay que tener un desarrollo turístico mucho más fuerte”. Por otra parte, ante la reintroducción en la Cámara de Diputados del pliego del juez de instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, para la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos —luego de haber sido rechazado previamente por los legisladores—, Vidal defendió la decisión de volver a enviarlo e indicó: “Lo envío nuevamente a la cámara porque creo que es la mejor decisión. No tengo dudas claramente es uno de los más preparados en el poder judicial de la provincia que reúne todos los méritos para ser nombrados”. Sobre el desempeño del magistrado, agregó que “los informes técnicos de él como profesional son impecables. En El Calafate dio vuelta al juzgado. Es bueno, es realmente bueno. Ordenó un desastre de muchos años”. Finalmente, el gobernador negó de manera categórica las versiones publicadas en medios nacionales que señalaban conversaciones con el Poder Ejecutivo Nacional sobre reformas electorales durante el viaje a Europa, afirmando que no se abordó el tema de las PASO con el presidente de la Nación.