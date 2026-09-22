Dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto para ir a un boliche en pleno centro de Río Gallegos

En La Mañana de LU12 se analizó el hecho registrado en el centro de Río Gallegos, donde un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada dentro de un auto durante tres horas en la madrugada para ingresar a un local nocturno ubicado sobre la calle Zapiola. La menor permaneció sola desde las 2:30 hasta las 5:30 con el vehículo apagado y bajo bajas temperaturas.

El hecho se descubrió gracias al aviso de un trabajador de la estación de servicio cercana, quien advirtió la presencia de la menor en el automóvil y dio la alerta a los efectivos policiales. Durante la transmisión se detallaron las directivas impartidas por el progenitor antes de abandonar el rodado: “La dejó encerrada en su auto pidiéndole que no le mande mensajes a la madre y que lo esperara. Le mandaba mensajes al padre, el padre obviamente no contestaba”.

Tras el procedimiento, la niña quedó a resguardo del área de Niñez de la municipalidad, mientras que el vehículo fue secuestrado. Durante el informe se reveló además que el hombre registraba un antecedente similar ocurrido un mes atrás, cuando dejó a su hijo mayor encerrado en su vivienda y el menor logró escapar por una ventana.