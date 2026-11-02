Del furor por el Superclásico y los disfraces de halloween a una escalada de violencia urbana

Durante la transmisión de LU12 Radio Río Gallegos, el cronista Matías Finelli conversó en exteriores desde la Plaza San Martín sobre el balance del fin de semana, abarcando tanto los festejos de Halloween como los graves episodios de inseguridad y violencia urbana en la localidad. En el diálogo se detalló el caso de una mujer de 39 años que se presentó por sus propios medios en la Comisaría Segunda y quedó detenida tras agredir a dos jóvenes de 15 y 16 años, presuntamente en defensa de su hijo ante situaciones de acoso. Según se informó en el móvil, uno de los adolescentes debió ser intervenido quirúrgicamente y continúa internado en el Hospital Regional de Río Gallegos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro. Asimismo, el equipo periodístico reflexionó sobre la falta de educación y respeto en la vía pública y cuestionó el accionar de la justicia y las fuerzas de seguridad ante la reiteración de hechos violentos en la región.