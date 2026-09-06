Del holograma a las citas virtuales: la paradoja de buscar pareja en la era moderna

En una nueva edición de Desorden en la Mesa, el equipo abordó la complejidad de encontrar pareja y entablar vínculos profundos en la era moderna, analizando cómo influyen los cambios socioculturales y tecnológicos. Durante el bloque, se presentaron casos insólitos de relaciones virtuales en Japón, como el de un hombre que celebró un matrimonio interdimensional con un holograma y el posterior impacto que generó la desconexión del servicio por parte de la empresa desarrolladora.

Asimismo, se debatieron fenómenos de las dinámicas de citas actuales como la paradoja de la elección en las aplicaciones, el ghosting, la superficialidad de los intercambios digitales y la sobreexigencia en las expectativas individuales. Por último, los conductores compartieron anécdotas personales sobre sus experiencias en primeras citas y reflexionaron sobre la soledad, la deshumanización del contacto cara a cara y el valor del afecto en la sociedad contemporánea.