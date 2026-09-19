Demoraron a dos jóvenes con motos presuntamente robadas en Caleta Olivia

Dos jóvenes fueron demorados durante la tarde del jueves en inmediaciones de una escuela ubicada sobre la avenida Lisandro de la Torre, en la zona céntrica de Caleta Olivia. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas y la Comisaría Primera, con intervención de inspectores de Tránsito municipal, luego de que vecinos alertaran sobre dos motocicletas que presentarían signos de adulteración en su numeración.

Según información preliminar, los jóvenes aparentaban encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, situación que deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes. Las motos quedaron a disposición de las autoridades para verificar su procedencia y si registraban pedido de secuestro. Tras ser examinados en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.