Demoraron a Facundo Moyano en Belgrano: así escapaba su novia en plena madrugada

Facundo Moyano -hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano- fue demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano tras una denuncia por una presunta agresión y privación ilegitima de la libertad de su pareja, la modelo de 23 años Candela Arizaga.

El operativo, que contó con la intervención de la Policía de la Ciudad y el SAME, se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un ataque y la presencia de una mujer semidesnuda en la vía pública.

Tras una búsqueda, ambos fueron localizados e interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre.