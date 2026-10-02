Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por una camioneta vinculada a Hotesur

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado durante un control policial en la provincia de San Luis mientras se trasladaba hacia San Juan en una camioneta Honda modelo 2007. El procedimiento ocurrió alrededor de las 14 horas en uno de los accesos a la ciudad de San Luis, cerca del límite provincial, cuando el Anillo Digital Federal emitió una alerta de pedido de secuestro sobre el vehículo, supuestamente vinculado a la causa judicial Hotesur por orden de la justicia federal.

El legislador permaneció cerca de dos horas al costado de la ruta a disposición de las autoridades policiales e investigativas mientras se verificaba la documentación del automóvil, aclarando que en ningún momento estuvo en calidad de detenido. Durante el operativo también se le realizó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Una vez que la fuerza provincial y la justicia aclararon la situación administrativa del coche, se le permitió retomar su viaje.

Posteriormente, mediante un comunicado de prensa, el dirigente explicó que utiliza habitualmente ese vehículo desde hace años para circular por distintos puntos del país sin haber registrado inconvenientes previos. Asimismo, señaló que considera este tipo de episodios como intentos de amedrentamiento por parte de sectores policiales y judiciales, remarcando que mantendrá sus actividades políticas de forma habitual.