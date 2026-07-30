Denuncia contra Gonzalo Morales y el debate en el fútbol

Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central, fue denunciado por su expareja Karen Adinna, oriunda de Río Grande, por presunta violencia de género. La causa ya está en la Justicia y la denunciante difundió imágenes de lesiones y chats. Tras conocerse el caso, el club informó que el futbolista fue apartado mientras avanza la investigación.

El caso reabrió el debate sobre cómo actúan los clubes ante este tipo de denuncias. En el fútbol argentino no existe un protocolo único y cada institución define su postura. Mientras algunos jugadores son separados preventivamente, otros continúan jugando. Mirá el video y conocé los detalles. #violenciadegénero #fútbolargentino #barracascentral #gonzalomorales #laopinionaustral