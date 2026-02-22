Denuncian descontrol de cuatriciclos. motos y UTV en las playas de Villa Gesell

Un joven de 27 años perdió la vida este sábado tras protagonizar una fuerte caída en su moto mientras circulaba por la zona norte de la ciudad. El siniestro ocurrió en un sector de dunas fuera del circuito oficial del Enduro de Verano, en cercanías del balneario Tarifa.

Según los informes médicos y policiales, la víctima no utilizaba casco ni otros elementos de seguridad al momento del accidente. El joven habría impactado contra un “corte” de médano (desnivel abrupto), lo que provocó que fuera trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Las autoridades de seguridad informaron que la víctima, oriunda de Ensenada, contaba con antecedentes penales y era investigada por la Justicia en el marco de diversas causas en su localidad de origen. El operativo de seguridad en la zona, que cuenta con más de 800 efectivos, continúa trabajando para controlar el ingreso masivo de vehículos a las playas.